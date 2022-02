Eventuala admitere a Finlandei sau Suediei in Alianta Nord-Atlantica ar genera „consecinte militare si politice grave”, a avertizat vineri dupa-amiaza Administratia Vladimir Putin, conform BBC News. Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova a afirmat ca, in cazul in care Suedia sau Finlanda vor incerca sa adere la Alianta Nord-Atlantica, […] Articolul Rusia amenința ca vor fi consecinte „militare, politice grave” daca NATO accepta Suedia sau Finlanda a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .