Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Uniunii Europene a decis, luni, sanctionarea a patru oficiali rusi implicati in procedurile judiciare impotriva liderului opozitiei, Aleksei Navalnii, informeaza cotidianul Le Figaro. Sanctiunile prevad interzicerea acordarii vizelor de calatorie si blocarea activelor detinute in tarile Uniunii…

- Politicienii și diplomații ruși au dat o apreciere deciziei Uniunii Europene de a extinde sancțiunile personale din cauza Alexei Navalnii. Anterior, Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, a confirmat ca miniștrii de externe ai țarilor UE, intr-o intilnire…

- Ministrii de externe ai statelor Uniunii Europene s-au pus de acord luni sa mearga mai departe in privinta adoptarii de sanctiuni impotriva mai multor oficiali rusi de rang inalt, drept replica la incarcerarea opozantului rus Aleksei Navalnii, au declarat surse diplomatice UE. La reuniunea ministrilor…

- Rusia a acuzat joi Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) de ingerinta in sistemul sau judiciar pentru ca a dispus cu o zi in urma eliberarea imediata a opozantului rus Aleksei Navalnii, vizat in vara de o tentativa de otravire cu o substanta considerata arma chimica, in prezent incarcerat.…

- Moscova ii considera pe membrii Fondul de lupta impotriva coruptiei (FBK) al lui Aleksei Navalnii, cel mai virulent critic din tabara opozitiei ruse la adresa Kremlinului, 'agenti de influenta' care actioneaza in numele NATO, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova,…

- Kremlinul si-a aparat luni decizia de a expulza diplomati europeni, dar a dat asigurari ca vrea sa isi ''dezvolte'' relatiile cu Uniunea Europeana, criza dintre cele doua parti adancindu-se odata cu otravirea si apoi trimiterea la inchisoare a opozantului rus Aleksei Navalnii, relateaza…

- Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, a declarat vineri ca i-a cerut ministrului de externe rus, Serghei Lavrov, eliberarea din inchisoare a disidentului Aleksei Navalnii, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Seful diplomatiei europene,…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a afirmat luni ca luarile de pozitie ale statelor occidentale care au condamnat arestarea opozantului Aleksei Navalnii sunt menite sa le distraga atentia cetatenilor din respectivele tari de la problemele interne, relateaza Reuters. Potrivit lui Lavrov, cazul…