Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a anunțat ca trupele sale au preluat controlul asupra celei mai mari centrale electrice pe carbune din Ucraina. Este vorba despre unitatea energetica Vuhlehirska, situata in apropiere de orașul Svitlodarsk, in regiunea estica Donetk. Acesta regiune a devenit epicentrul confruntarilor intre forțele…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va face in 5 august o vizita de o zi in Rusia, la Soci, unde se va intalni cu Vladimir Putin, au anunțat ambele administrații. Administrația de la Ankara a facut anunțul, dar nu a dat alte amanunte. In schimb, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov,…

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, care a ajuns cunoscuta dupa ce a aparut in direct la televiziune cu o pancarta criticand ofensiva Moscovei in Ucraina, a fost arestata, duminica, in Rusia, relateaza The Guardian. Nu a fost facuta nicio declaratie oficiala cu privire la motivele arestarii ei, dar…

- Lucrarile anuale de intreținere incep luni la cel mai mare gazoduct care transporta gaze din Rusia catre Germania, urmand ca livrarile sa fie oprite timp de zece zile. Guvernele, piețele și companiile sunt ingrijorate ca oprirea ar putea fi prelungita din cauza razboiului din Ucraina, scrie Reuters.…

- Ce știri mai ruleaza pe televiziunile rusești? Potrivit Agenției Nexta, o televiziune din Rusia susține ca forțele ISIS lupta pentru Ucraina, iar propagandistul Semyon Pegov, cel mai cunoscut blogger rus, a precizat ca, in Ucraina a vazut steagul AL-Qaeda langa steagul Azov. Cu alte cuvinte, in timp…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat, duminica, ca „declaratiile lui Dmitri Medvedev, subsecvente deciziei istorice a Consiliului European din 23-24 iunie privind acordarea statutului de stat candidat la aderarea la UE pentru Republica Moldova si Ucraina, fac parte din retorica falsa, cu care…

- Ucraina urmeaza sa le impuna rusilor vize, incepand de la 1 iulie, a anuntat, vineri, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la aproape patru luni de la invazia Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. Intr-o postare pe Telegram, Zelenski a anunțat ca guvernul ucrainean urmeaza sa adopte, vineri,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat miercuri, la baza Mihail Kogalniceanu, ca Rusia este o putere de temut si „noi nu dorim sa avem un razboi cu poporul rus”. Pentru ca Ucraina sa castige si focul sa inceteze, presedintele ucrainean va trebui sa negocieze cu Rusia, a subliniat Macron,…