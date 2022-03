Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a amenintat in mod direct, pentru prima data de la invazia din Ucraina, ca va opri livrarile de gaz spre Europa prin conducta Nord Stream 1, potrivit unor comentarii facute de vicepremierul rus Alexander Novak la televiziunea de stat, relateaza DPA.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a promis ucrainenilor, intr-un nou mesaj video transmis marți dimineața, ca nu va parasi Kievul in pofida luptelor care continua, in timp ce rușii au anunțat ca marți vor inceta focul in Kiev, Sumy, Harkov, Chernigov și Mariupol pentru evacuarea civililor.…

- Razboiul inceput de Rusia in Ucraina va avea implicații economice. Cel mai important efect ține de prețurile la energie și alimente. Conform unui raport al agenției de rating S&P, securitatea energetica ramane „calcaiul lui Ahile” al economiei europene, avand in vedere dependența puternica de importurile…

