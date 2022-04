Stiri pe aceeasi tema

- Rusia, un important exportator mondial de grau, ar putea limita livrarile de produse alimentare si agricole doar la tarile ”prietene”, pe fondul sanctiunilor occidentale impuse Moscovei din cauza razboiului Rusiei din Ucraina, a afirmat, vineri, Dmitri Medvedev, fostul presedinte (2008-2012) si actual…

- Unul dintre principalii colaboratori ai presedintelui rus Vladimir Putin a avertizat vineri ca Rusia, un important exportator de grau, si-ar putea limita livrarile doar la tarile ''prietene'', in contextul sanctiunilor occidentale impotriva Moscovei dupa invadarea Ucrainei de

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, unul dintre principalii colaboratori ai actualului lider de la Kremlin, Vladimir Putin a avertizat vineri ca Moscova si-ar putea limita livrarile doar la tarile „prietene”, in urna sanctiunilor occidentale.

- UPDATE 3 Acțiunile NATO au impins tensiunile dintre Ucraina și Rusia pana la „punctul limita”, a spus Zhao Lijian, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din China. In cadrul unei declarații pentru presa, Zhao Lijian a indemnat Statele Unite sa ia in serios ingrijorarile Chinei și sa evite…

- Ministrii germani de finante, Christian Lindner, si de externe, Annalena Baerbock, s-au pronuntat duminica impotriva interzicerii importurilor de gaze, petrol si carbune din Rusia in cadrul noilor sanctiuni legate de invazia Ucrainei, scrie AFP."Trebuie sa fim capabili sa mentinem (sanctiunile)…

- FMI a discutat despre impactul economic al razboiului din Ucraina. Institutia avertizeaza ca, desi situatia ramane extrem de fluida si perspectivele sunt supuse unei incertitudini extraordinare, ”consecintele economice sunt deja foarte grave”. ”Preturile la energie si la marfuri, inclusiv graul…

- „La summitul de astazi, liderii NATO nu au inchis spațiul aerian deasupra Ucrainei și le-au dat invadatorilor unda verde sa bombardeze in continuare orașele și satele ucrainene”, a declarat Zelenski, vineri seara, intr-un nou mesaj video transmis pe rețelele de socializare.„Se pare ca trebuie sa ne…

- SUA vrea sa trimita 8.500 de militari in Europa. Deja a trimis un avion plin cu armament. Totodata, Olanda, Spania, Franța și toate țarile NATO vor sa trimita nave de razboi, avioane și muniție in Ucraina și in țarile vecine. Statele Unite au plasat pana la 8.500 de militari in stare de alerta care…