- Soarta discuțiilor între Rusia și Statele Unite privind controlul armelor nucleare va depinde în mare parte de progresul negocierilor privind garanțiile de securitate cerute de Moscova, a declarat luni un înalt diplomat rus responsabil de subiect, relateaza Reuters.Rusia a…

- Dislocarea de noi efective militare americane in Europa de Est duce la escaladarea tensiunilor in regiune, a comunicat joi Kremlinul, dupa ce Washingtonul a anuntat ca va trimite inca 3000 de militari in Polonia si Romania, transmite Reuters. „Face constant apel la partenerii nostri americani sa inceteze…

- Secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoana, susține ca solicitarea Rusiei de a retrage armamentul NATO de pe teritoriul Romaniei și Bulgariei nu este posibila, asta pentru ca poziționarea militara a NATO nu este negociabila. „Raspunsul nostru a fost și ramane la fel de clar și de transparent: nu exista…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a respins, vineri, intr-un interviu acordat postului Digi24 , orice pretenție a Rusiei cu privire la retragerea forțelor Alianței Nord-Atlantice de pe teritoriul unor state precum Romania și Bulgaria, calificand drept „anacronic” discursul Moscovei.…

- Ministrul rus al apararii Serghei Șoigu a afirmat marți ca militari angajați de companii private din Statele Unite au fost staționați în regiunea Donețk din estul Ucrainei și ca pregatesc o „provocare folosind o substanța chimica necunoscuta”, relateaza The Moscow Times.Șoigu…

- Statele Unite au declarat vineri ca sunt pregatite sa discute propunerile Rusiei care vizeaza limitarea drastica a influenței americane și NATO în vecinatatea sa, avertizând din nou ca o invazie a Ucrainei de catre Moscova ar avea consecințe „masive”, potrivit AFP. „Suntem…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzand sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum cere Moscova, relateaza AFP. ”Relatia NATO cu Ucraina nu poate fi determinata decat de cei 30 de membri ai Aliantei…

