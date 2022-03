Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a avertizat ca nu va furniza gaze tarilor europene daca acestea refuza sa achite in ruble livrarile de gaze, asa cum a cerut Moscova. "Este evident ca nu vom furniza gaze in mod gratuit. Asta se poate spune cu siguranta", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, luni, in…

- Kremlinul a declarat luni ca Rusia elaboreaza metode de acceptare a plaților pentru exporturile sale de gaze in ruble și ca va lua decizii in timp util daca țarile europene refuza sa plateasca in moneda rusa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Romania nu are contracte directe cu Gazprom, ci cu niște traderi care acționeaza ca intermediari, iar un contract oricum nu poate fi schimbat unilateral, ci cu acordul parților, a aratat joi seara, la Digi24, ministrul energiei, Virgil Popescu. El considera ca astfel de pretenții emise de Moscova, sa…

- La o luna de la izbucnirea razboiului din Ucraina, Rusia transporta mai multe gaze naturale prin conductele care traverseaza Ucraina iar Moscova plateste in continuare toate sumele datorate pentru tranzitul gazelor spre Europa. Livrarile zilnice de gaze naturale rusesti la unele puncte de frontiera…

- Rusia va fi pregatita sa redirectioneze livrarile de energie catre alte piete in cazul in care sectorul sau energetic va fi vizat de noi sanctiuni occidentale, a declarat miercuri ministrul de Finante Anton Siluanov, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Gazul rusesc este crucial pentru sistemul energetic al Ungariei, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban. El a adaugat totodata ca tara sa poate juca un rol in detensionarea dintre Rusia si Occident, iar recenta sa intalnire la Moscova cu presedintele rus Vladimir Putin a fost o "misiune de pace".…

- Kremlinul a respins temerile ca Rusia ar putea inchide robinetul de gaz catre Europa in cazul unor sanctiuni din cauza consolidarii trupelor sale la granita cu Ucraina, informeaza DPA. 39; 39;Rusia si a indeplinit impecabil obligatiile din tratat in cele mai dificile momente de confruntare intre Est…