Rusia amenință că îi va împușca pe dezertori și desfășoară „unități de blocaj”, din cauza moralului scăzut Din cauza moralului scazut și a reticenței de a lupta, forțele rusești au inceput sa desfașoare unitați care amenința sa-și impuște proprii soldați care se retrag, potrivit Ministerului britanic al Apararii. Un raport al serviciilor de informații publicat in aceasta dimineața a descris aceste unitați rusești ca fiind „trupe de bariera” sau „unitați de blocaj” folosite pentru a constrange ofensivele. In raport se arata ca: „Recent, generalii ruși au dorit probabil ca comandanții lor sa foloseasca armele impotriva dezertorilor, inclusiv, eventual, sa autorizeze impușcarea pentru a ucide astfel de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza moralului scazut și a reticenței de a lupta, forțele ruse au inceput sa desfașoare unitați speciale care amenința sa-și impuște propriii soldați care vor sa dezerteze, potrivit Ministerului Apararii din Marea Britanie, citat de The Guardian. Un raport de informații publicat vineri vorbește…

- Steagul rusesc a fost indepartat de pe administrația regionala din Herson, o cladire situata pe malul vestic al orașului, unde forțele ucrainene au facut progrese semnificative in urma cu cateva saptamani, informeaza The Guardian . Forțele rusești și-au mutat sediul regional dincolo de fluviul Nipru,…

- Multi dintre soldatii nou mobilizati pe care Rusia i-a desfasurat pe linia frontului din Ucraina in ultimele saptamani sunt „slab echipati”, posibil cu arme in stare „abia utilizabila”, apreciaza analisti din serviciile de informatii ale Ministerului britanic al Apararii.

- ”Avand in vedere actul terorist al regimului de la Kiev cu participarea unor experti britanici impotriva unor nave ale Flotei ruse la Marea Neagra si a unor nave civile mplicate in securitatea culoarelor cerealiere, Rusia isi suspenda participarea la punerea in aplicare a acordului privind exporturile…

- Rusia consemneaza declaratiile antirusesti ale oficialitatilor din Republica Moldova si nu le va lasa fara reactie, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, la Moscova, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citata de agentia de stat rusa.

- Un milion de cetațeni ruși ar putea fi chemați sa lupte in razboiul din Ucraina, in cadrul campaniei de mobilizare a președintelui Vladimir Putin, relateaza ziarul rusesc independent Novaya Gazeta . Intr-un discurs televizat adresat miercuri națiunii, președintele rus a declarat ca serviciul militar…

- Miercuri, viceministrul apararii din Polonia, Marcin Ociepa, a declarat ca ”exista un risc grav de razboi cu Rusia in urmatorii 3 pana la 10 ani”, ceea ce justifica investitiile semnificative ale tarii sale in aparare, transmite EFE și Agerpres . Astfel, in cadrul unui interviu publicat de cotidianul…

- In cursul nopții, armata ucraineana a incercat sa debarce un asalt amfibiu pentru a captura centrala nucleara Zaporojie, atacul a fost respins de trupele ruse, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii, Igor Konashenkov, potrivit agenției ruse Interfax. Fii la curent…