Rusia a anuntat vineri ca toate avioanele de lupta furnizate Ucrainei de statele occidentale vor fi distruse, dupa ce statele membre NATO Polonia si Slovacia s-au angajat sa trimita avioane de lupta MiG-29 Kievului, relateaza Reuters, citata de Agerpres. De la declansarea invaziei ruse in Ucraina in urma cu peste un an, tarile NATO au […]