- Guvernul slovac a aprobat trimiterea de avioane de vanatoare MiG-29 in Ucraina, a declarat, vineri, premierul Eduard Heger, Slovacia devenind a doua tara NATO care trimite avioane de razboi Kievului, dupa ce Polonia a anuntat joi ca va face acest lucru, relateaza Reuters. Flota Slovaciei de 11 avioane…

- Marea Britanie este pregatita sa sprijine orice țara care este dispusa in acest moment sa livreze Ucrainei avioane de lupta, a declarat sambata, 18 februarie, premierul Rishi Sunak, care i-a indemnat pe aliați sa iși mențina ajutorul acordat Kievului in razboiul impotriva Rusiei, informeaza Reuters…

- Intr-o intalnire cu reprezentanti ai presei straine si din tara sa, in contextul in care comenta vizita planificata a presedintelui american Joe Biden in Polonia, Lukasenko a declarat ca partea belarusa este gata sa-l primeasca la Minsk pe presedintele SUA pentru o „discutie serioasa pentru a se pune…

- Regatul Unit ii antreneaza pe soldatii ucraineni sa lupte mai mult intr-un ”mod occidental” si sa foloseasca mai putina munitie decat in modul de lupta traditional sovietic, a declarat miercuri, 15 februarie, ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, relateaza Reuters și Agerpres. Menționam ca Regatul…

- Președintele polonez Andrzej Duda a afirmat ca trimiterea de avioane de lupta F-16 pentru a ajuta Ucraina in razboiul cu Rusia este o „problema serioasa” pentru ca forțele aeriene din Polonia au mai putin de 50 de avioane de acest tip, a informat BBC, preluat de news.ro. „Trimiterea de avioane F-16…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus joi, in timpul unui discurs istoric in fața Parlamentului European la Bruxelles, ca țara sa, impreuna cu Europa, „se apara impotriva celei mai mari forțe antieuropene din lumea moderna”, transmite Reuters. Liderul de la Kiev a mulțumit joi Parlamentului…

- "As dori sa reamintesc oficialilor de la Londra: intr-un astfel de scenariu, rezultatul sangeros al urmatoarei runde de escaladare va fi asupra constiintei dumneavoastra, impreuna cu consecintele militare si politice pentru continentul european si intreaga lume", a precizat ambasada, citata de agentiile…