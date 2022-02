​Rusia amână plata datoriilor Cubei până în 2027 Rusia a fost de acord sa amane pana in 2027 unele plați ale datoriilor care ii sunt datorate de Cuba, condusa de comuniști, a anunțat marți camera inferioara Dumei, la doar cateva zile dupa ce cele doua țari au anunțat ca vor sa stranga relațiile pe fondul crizei din Ucraina, scrie Reuters. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

