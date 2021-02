Rusia: Aleksei Navalnîi, condamnat şi pentru "defăimare". Opozantul riscă să ajungă într-un lagăr de muncă Principalul adversar al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, vizat de mai multe proceduri judiciare, a primit doua condamnari sâmbata, una care a vizat confirmarea în apel a pedepsei sale cu închisoarea, care a fost doar ușor redusa, iar alta vizând plata unei amenzi penale pentru &"defaimare&".



Opozantul în vârsta de 44 de ani, cunoscut pentru anchetele sale anticoruptie cu privire la averile celor din elita politica rusa, se confrunta acum cu prima sa pedeapsa cu închisoarea mai lunga în aproape un deceniu de confruntari cu autoritațile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

