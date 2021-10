Stiri pe aceeasi tema

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, care se afla dupa gratii, a anuntat luni pe Instagram ca o comisie a inchisorii l-a desemnat drept extremist si terorist, transmite Reuters. Navalnii a relatat ca a fost chemat in fata unei comisii care a votat in unanimitate in favoarea acestei modificari de statut.…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost nominalizat luni pentru Premiul Saharov acordat de Parlamentul European, in contextul in care alesii europeni doresc sa mentina atentia publica asupra miscarii prodemocratie care a fost interzisa in Rusia, a relatat luni Reuters. In varsta de 45 de ani, Navalnii…

- In primul interviu acordat dupa incarcerarea din ianuarie 2021, opozantul rus Aleksei Navalnii a criticat conditiile din inchisoare, considerate demne de „un lagar de munca chinez”. El a afirmat ca „sa citesti, sa scrii” este interzis, singurul lucru permis fiind sa se uite la televiziunea rusa de stat,…

- Un tribunal din Rusia l-a condamnat, vineri, pe Oleg Navalnîi, fratele criticului vehement al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, la un an de închisoare cu suspendare pentru incitarea oamenilor sa încalce restrictiile anti-COVID-19, a anuntat avocatul sau, Nikos Paraskevov,…

- Aleksei Navalnii, disidentul rus intemnitat intr-un penitenciar situat la aproape 100 km distanta de Moscova, a primit saptamina aceasta vizita sotiei sale, Iulia Navalnaia, careia i-a fost permis sa stea cu el trei zile, relateaza vineri dpa. "Am stat putin in inchisoare. Atit de tare!", scrie Iulia…

- Un tribunal din Rusia l-a condamnat, vineri, pe Oleg Navalnii, fratele criticului vehement al Kremlinului, Aleksei Navalnii, la un an de inchisoare cu suspendare pentru incitarea oamenilor sa incalce restrictiile anti-COVID-19, a anuntat avocatul sau, Nikos Paraskevov, pe Twitter, citat de Reuters.

- Aleksei Navalnîi, disidentul rus întemnitat într-un penitenciar situat la aproape 100 km distanta de Moscova, a primit saptamâna aceasta vizita sotiei sale, Iulia Navalnaia, careia i-a fost permis sa stea cu el trei zile, relateaza vineri dpa citata de Agerpres. "Am…

- Aleksei Navalnii, disidentul rus intemnitat intr-un penitenciar situat la aproape 100 km distanta de Moscova, a primit saptamana aceasta vizita sotiei sale, Iulia Navalnaia, careia i-a fost permis sa stea cu el trei zile, relateaza vineri dpa. "Am stat putin in inchisoare. Atat de tare!", scrie Iulia…