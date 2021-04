Stiri pe aceeasi tema

- Echipa sustinatorilor lui Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a anuntat joi dizolvarea retelei de birouri regionale, disidentul rus aparand in public, prin videoconferinta, pentru prima data de la incheierea grevei foamei, transmite agentia de presa Reuters.

- Echipa sustinatorilor lui Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a anuntat joi dizolvarea retelei de birouri regionale, disidentul rus aparand in public, prin videoconferinta, pentru prima data de la incheierea grevei foamei, transmite agentia de presa Reuters, citat de agerpres.

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in detentie, a anuntat, vineri, ca a decis sa inceteze greva foamei, dupa 24 de zile, in contextul deteriorarii starii de sanatate, informeaza agentia Associated Press, arata Mediafax. Citește și: OFICIAL Rusia avertizeaza Romania: 'Cu excepția in care…

- Ministerul rus de Interne a cerut populatiei sa nu participe la manifestatiile anuntate pentru miercuri in peste 40 de orase din Federatia Rusa in sprijinul opozantului incarcerat Aleksei Navalnii, aflat in greva foamei si a carui stare de sanatate s-a deteriorat grav, calificandu-le drept ilegale,…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii - aflat in greva foamei din 31 martie in penitenciarul din Pokrov (100 km est de Moscova), unde ispaseste in prezent o pedeapsa cu inchisoarea de doi ani si jumatate intr-un dosar despre care el si opozitia rusa sustin ca este fabricat politic - a fost amenintat de administratia…

- Autoritatile penitenciare ruse au aparat joi modul in care este tratat Aleksei Navalnii, respingand criticile formulate de opozantul rus, aflat in greva foamei, potrivit caruia el nu primeste in inchisoare ingrijirea medicala de care are nevoie si este privat de somn, transmite Reuters. Navalnii, unul…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in detentie in Rusia, a anuntat miercuri ca intra in greva foamei, denuntand lipsa de acces la servicii medicale si supunerea la "acte de tortura" prin privarea de somn, potrivit Mediafax, citat de digi24.ro.

- Rusia si-a exprimat luni regretul pentru refuzul - potrivit ei - SUA de a organiza un dialog public intre Vladimir Putin si Joe Biden, la initiativa presedintelui rus, dupa un schimb de replici dure saptamana trecuta, relateaza AFP si Reuters, potrivit AGERPRES. "Este inca o ocazie ratata…