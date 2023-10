Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, aseara, acordarea de sprijin pentru populatia din Fasia Gaza. Astfel, Romania va trimite si ea ajutor umanitar ce consta, intre altele, in produse alimentare, apa, paturi, saltele, corturi si alte obiecte necesare. Transportul va fi asigurat cu…

- Ministerul rus pentru Situații de urgența a anunțat joi ca Rusia va livra 27 tone de ajutor umanitar populației civile din Gaza, pornind din Egipt, țara vecina cu aceasta enclava aflata in stare de asediu de la atacul Hamas contra Israelului. Un avion special a decolat de la aerodromul Ramenskoie, de…

- Rusia va livra in curand 27 de tone de ajutor umanitar civililor din Fasia Gaza prin Egipt, care se invecineaza cu aceasta enclava aflata sub asediu de la atacul Hamas asupra Israelului, a anuntat joi Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, relateaza AFP."Un avion special (...) a decolat de pe…

- Rusia va livra in curand 27 de tone de ajutor umanitar civililor din Fasia Gaza prin Egipt, care se invecineaza cu aceasta enclava aflata sub asediu de la atacul Hamas asupra Israelului, a anuntat joi Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Rusia va livra in curand 27 de tone de ajutor umanitar civililor din Fasia Gaza prin Egipt, care se invecineaza cu aceasta enclava aflata sub asediu de la atacul Hamas asupra Israelului, a anuntat joi Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, relateaza AFP.

- In cursul zilei de azi, cu puțin timp in urma, presedinta Comisiei Europene a facut un anunț important in contextul razboiului izbucnit intre Israel și gruparea Hamas. Ursula von der Leyen a anuntat triplarea ajutorului umanitar pentru populatia din Fasia Gaza.

- Craterul de drona, „cu posibila explozie la impact”, a fost gasit la aproximativ 3 kilometri vest de localitatea Plauru din comuna Ceatalchioi din județul Tulcea, anunța joi, 12 octombrie, Ministerul Apararii Naționale (MApN) printr-un comunicat. Totul, in contextul in care forțele ruse au atacat din…

- Un incendiu și o explozie ulterioara la o stație de benzina din regiunea Daghestan din sudul Rusiei, luni (14 august), au ucis cel puțin 35 de persoane, inclusiv trei copii, a anunțat marți (15 august) Ministerul rus pentru Situații de Urgența. Reuters a reușit sa localizeze inregistrarea video datorita…