Rusia afirmă că SUA au accesat mii de telefoane Apple într-un complot de spionaj FSB, principalul succesor al KGB-ului din era sovietica, a declarat ca un numar de cateva mii de telefoane Apple au fost infectate, inclusiv cele ale abonatilor rusi. Nici Apple, nici NSA nu au raspuns imediat la solicitarile de comentarii trimise prin e-mail. Agentia rusa de spionaj a mai spus ca au fost vizate telefoanele apartinand diplomatilor straini cu sediul in Rusia si fosta Uniune Sovietica, inclusiv cele din Israel, Siria, China si membri NATO. ”FSB a descoperit o actiune de informatii a serviciilor speciale americane folosind dispozitive mobile Apple”, a spus FSB intr-un comunicat.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

