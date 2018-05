Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul UE in Rusia, rechemat pentru 'consultari' la Bruxelles in semn de protest dupa otravirea in Marea Britanie a fostului agent dublu rus Serghei Skripal, a revenit la Moscova, au anuntat vineri servicii ale sefei diplomatiei UE, Federica Mogherini, relateaza AFP.Seful delegatiei UE,…

- Ambasada Rusiei la Londra a anuntat, marti, ca orice eventuala transferare secreta a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, otraviti in Marea Britanie la 4 martie, va fi considerata drept rapire a unor cetateni rusi, informeaza Reuters. Daca cei doi vor…

- Un avion apartinand companiei aeriene nationale Aeroflot era perchezitionat vineri de politie, pe un aeroport de la Londra, afirma Ministerul rus de Externe, relateaza The Associated Press. Autoritaile britanice nu au prezentat motivul perchezitiei, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a diplomatiei…

- Diplomatia rusa a denuntat o ”crestere puternica a actiunilor provocatoare la adresa diplomatilor rusi” in urma deciziei Washingtonului de a expulza 60 de diplomati rusi.Serviciile americane de informatii s-au angajat in ”eforturi frenetice” de a prezenta oferte de cooperare diplomatilor…

- Cei 23 de diplomati rusi care fac obiectul expulzarii de pe teritoriul britanic vor parasi Londra pe 20 martie, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Marea Britanie, Alexandr Iakovenko, citat vineri de agentia Ria Novosti, relateaza Reuters. Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra…

- Ambasada Rusiei din Marea Britanie a incercat sa persifleze expulzarea a 23 de diplomati rusi din Marea Britanie, ca represalii la otravirea cu un gaz neurotoxic a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in 4 martie la Salisbury (sud-vestul Angliei), intr-o postare miercuri seara…

- "Confirm ca niciun ministru sau membru al familiei regale nu va asista la Campionatul Mondial de Fotbal in Rusia in aceasta vara", a declarat sefa Guvernului in Camera Comunelor. Ea a anuntat aceasta masura, intre altele, dupa ce a denuntat o vina a Moscovei in otravirea fostului spion Serghei Skripal…