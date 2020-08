Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Charite din Berlin, care il trateaza de sambata pe Navalnii, aflat in coma, dupa evacuarea sa dintr-un spital din Siberia, a transmis luni ca Navalnii a fost otravit cu un fel de inhibitor de colinesteraza, care impiedica eliberarea normala a acetilcolinei, un neurotransmitator. Directorul…

- Autoritațile din Rusia susțin ca Germania nu are suficiente dovezi pentru a sustine ca lideul opoziției ruse Alexei Navalnii a fost otravit. Reprezentanții spitalului Charite din Berlin,...

- Un inalt oficial sanitar din Rusia a declarat marti ca Germania nu pare sa aiba suficiente dovezi pentru a sustine ca opozantul rus Alexei Nanalnii a fost otravit, iar Kremlinul considera la randul sau ca medicii germani s-au pripit.Spitalul Charite din Berlin, care il trateaza de sambata…

- Guvernul german considera "destul de probabil" ca opozantul rus Alexei Navalnii, spitalizat in coma la Berlin, sa fi fost otravit, a declarat luni purtatorul de cuvant al executivului, potrivit Agerpres, care citeaza AFP si Reuters."Este vorba de un pacient care, destul de probabil, a fost victima unui…

- Medicii ruși care se ocupa de Alexei Navalnii, aflat in coma dupa ce ar fi fost otravit, s-au razgandit și au acceptat sa-l lase sa fie transportat in Germania, dupa ce inițial s-au opus, a anunțat BBC.Aleksei Navalnii, critic al presedintelui Vladimir Putin, este momentan in coma intr-un spital din…

- Situația liderului opoziției din Rusia se complica. In urma cu doar cateva minute medicii ruși au declarat ca nu au gasit otravuri in analizele lui Alexei Navalnii, informeaza agenția de presa Interfax.Citește și: SURPRIZA Rușii nu-l lasa pe Aleksei Navalnii sa plece in Germania: 'Decizia…

- Rusia nu poate fi readmisa in Grupul statelor puternic industrializate (G7/G8) atat timp cat nu se rezolva problema regiunii Crimeea, anexata de Moscova in anul 2014, si conflictul separatist din estul Ucrainei, afirma ministrul german de Externe, Heiko Maas, scrie mediafax.ro.Seful diplomatiei…

- Parada militara din Piața Roșie, care ar fi trebuit sa aiba loc pe 9 mai la Moscova, a avut loc saptamana asta. A fost amanata din cauza pandemiei. Rusia a celebrat astfel, cu foarte muult fast, 75 de ani de la victoria impotriva Germaniei naziste. Statele Unite, Franța și Germania sunt cateva țari…