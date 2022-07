Rusia a afirmat sambata ca a distrus doua depozite de munitii in apropierea orasului Nikolaev (Mikolaiv), din sudul Ucrainei, precum si un post de comanda in regiunea cu acelasi nume, informeaza EFE, care citeaza Ministerul Apararii de la Moscova. Purtatorul de cuvant al ministerului rus, general locotenentul Igor Konasenkov, a anuntat in buletinul de razboi zilnic ca respectivul post de comanda se afla in Bilozirka, la 44 de kilometri de orasul Nikolaev. Amplasarea celor doua depozite de munitii pe care rusii sustin ca le-au distrus nu a fost dezvaluita. Totodata, Konasenkov a mai declarat ca…