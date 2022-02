Bilantul atacurilor armatei ruse a ajuns la 352 de morti si peste 1.600 de raniti in Ucraina, au anuntat duminica seara autoritatile de la Kiev, in timp ce Moscova a recunoscut, pentru prima data, ca a pierdut militari in confruntari.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.