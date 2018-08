Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a acuzat fortele aeriene britanice, Royal Air Force RAF , ca au interceptat in mod periculos aparate militare rusesti deasupra Marii Negre, in scopul de a provoca Moscova, dupa ce doua astfel de actiuni au avut loc saptamana trecuta, transmite Reuters preluat de Agerpres.Acuzatia, formulata de…

- Anuntul a fost facut miercuri pe Twitter de catre Fortele aeriene regale britanice, care au precizat ca au fost interceptate doua avioane rusesti de tip Su-24 Fencer.Si in 15 august Fortele aeriene regale britanice au interceptat sase bombardiere rusesti care zburau in apropiere de spatiul…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat marti, in contextul in care avioane britanice Typhoon au fost ridicate de la sol saptamana trecuta de la baza din Kogalniceanu pentru a intercepta un avion de lupta rusesc detectat deasupra Marii Negre, ca Romania se confrunta destul de des cu astfel de…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, susține ca un șef important de instituție din Romania pregatește o vizita in Rusia și Moscova pentru a prezenta bogațiile naturale ale Marii Negre.Citește și: Operațiunea care a produs CUTREMUR in PSD: scandalul offshore BUBUIE in curtea lui Dragnea/DOCUMENT…

- In timp ce NATO face exercitii in Romania si Marea Neagra, avioane de supraveghere rusesti sunt interceptate frecvent in tara noastra. In prezent, spatiul aerian al Romaniei este aparat de 4 avioane Typhoon ale Marii Britanii. Declaratia ii apartine comandorului de aviatie Chris Ball, comandantul detasamentului…