Rusia, acuzaţii de spionaj. Ambasadorii elveţian şi olandez, convocați Ambasadorului elvetian Yves Rossier i s-a adus la cunostinta ca o astfel de 'retorica a confruntarii' ar putea duce prejudicii relatiilor tarii sale cu Rusia, a informat Ministerul rus de Externe. Intr-un comunicat separat, acelasi minister a facut cunoscut ca l-a convocat pe ambasadorul Olandei, Renee Jones-Bos, legat de o 'campanie de incitare la mania spionajului'. Ministrul elvetian de externe, Ignazio Cassis, a denuntat luni 'escaladarea' activitatilor de spionaj rusesc pe teritoriul Confederatiei, dupa dezvaluirea saptamana trecuta ca doi spioni rusi au incercat in primavara sa patrunda… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

