- Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti, 30 mai, mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene, informeaza miercuri, 31 mai, Reuters și Hotnews . Casa…

- ”Am vazut stirile si inca adunam informatii despre ce s-a intamplat. Ca principiu general, noi nu sustinem atacurile in interiorul Rusiei”, a spus un purtator de cuvant al Casei Albe, citat de Reuters. Oficialul american a adaugat ca Washingtonul este ”concentrat pe a furniza Ucrainei echipamentul si…

- Transferul avioanelor de lupta F-16 in Ucraina ar ridica intrebari cu privire la implicarea NATO in conflict, a declarat ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, intr-un mesaj publicat luni dimineata, potrivit Reuters. “Nu exista nicio infrastructura pentru operarea de F-16 in Ucraina si…

- China a fost intotdeauna de partea pacii in criza ucraineana, iar principala poziție a Chinei este sa indemne la pace și sa promoveze negocierile, a adaugat liderul chinez, relateaza Reuters preluat de HotNews.ro.Volodimir Zelenski a confirmat pe Twitter discuția: „Am avut o convorbire telefonica lunga…

- „Razboiul hibrid” dintre Moscova si puterile occidentale legat de conflictul din Ucraina „va dura multa vreme”, a declarat miercuri, 29 martie, Kremlinul, la peste un an de la trimiterea de trupe impotriva Ucrainei, transmit agențiile Reuters si AFP. „Daca vorbim de razboi in sens mai larg, de confruntare…