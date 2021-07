Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat joi ca va aduce Ucraina in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), acuzand-o ca este vinovata de prabusirea zborului MH17, doborat in 2014, si de moartea unor civili in criza dintre ele, relateaza AFP. Conform unui comunicat al Parchetului rus, cazul se bazeaza pe…

- Rusia a anuntat joi ca va aduce Ucraina in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), acuzand-o ca este vinovata de prabusirea zborului MH17, doborat in 2014, si de moartea unor civili in criza dintre ele, relateaza AFP. Conform unui comunicat al Parchetului rus, cazul se bazeaza…

- Ucraina a cerut sambata sa se faca dreptate celor 298 de victime ale zborului MH17 al Malasia Airlines, doborat exact cu sapte ani in urma de o racheta ruseasca Buk, adusa de pe teritoriul Rusiei, care a fost lansata dintr-o zona controlata de rebelii separatisti prorusi din Donbas (estul tarii),…

- Armata ucraineana a primit o noua drona de lupta din Turcia, capabila sa zboare de doua ori mai departe decat modelele anterioare, relateaza vineri dpa, potrivit agerpres, "Aparatele Bayraktar sporesc semnificativ capacitatea fortelor navale ale Ucrainei de a apara frontierele sudice", a declarat…

- Documente clasificate ale Ministerului Apararii din Marea Britanie conținând detalii legate de distrugatorul HMS Defender implicat recent într-un incident în Marea Neagra au fost gasite într-o stație de autobuz din Kent, relateaza BBC. Rusia anunța miercuri ca a deschis focul…

- Dmitri Kozak, șeful adjunct al Administrației președintelui Rusiei, a afirmat ca Ucraina este cea care nu indeplinește Acordurile de la Minsk, iar Statele Unite ințeleg acest lucru, relateaza agenția TASS. ”Dupa cat imi dau seama, Statele Unite ințeleg ca, de fapt, Kievul este cel care nu…

- BRUXELLES, 10 iun – Sputnik. Dupa ce președintele ucrainean Vladimir Zelenski a prezentat parlamentului un proiect de lege care definește drepturile popoarelor autohtone ale țarii, iar poporul rus nefiind unul dintre ele, Vladimir Putin considera ca este greșit sa imparțim oamenii pe acest criteriu,…

- La aproape sapte ani dupa ce zborul de pasageri MH17 al companiei Malaysia Airlines a fost doborat deasupra estului Ucrainei, procesul principal va incepe in ziua de 8 iunie in Olanda, a anuntat miercuri judecatorul Hendrik Steenhuis, la Gilze-Rijen. Potrivit dpa si AFP, judecatorii olandezi…