Rusia acuză Ucraina de otrăvirea unor militari ruşi în regiunea Zaporojie Ministerul rus al Apararii a acuzat sambata Ucraina ca a otravit militari rusi in partea controlata de trupele ruse in regiunea Zaporojie din sud-estul Ucrainei, la sfarsitul lunii iulie, transmite Reuters. Un consilier al Ministerului de Interne ucrainean a spus, in replica, ca presupusa otravire ar fi putut fi cauzata de carnea din conserve expirate consumata de militari rusi. Potrivit ministerului rus, un numar de soldati rusi au fost internati la 31 iulie intr-un spital militar cu simptome de otravire grava, iar analizele au indicat prezenta unei substante toxice, toxina botulinica de tip… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

