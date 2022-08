Rusia acuză Ucraina de folosirea unor arme chimice: Militari ruși din Zaporojie, otrăviți cu toxină botulinică Ministerul rus al Apararii a anunțat sambata ca Moscova are dovezi ale utilizarii de catre armata ucraineana impotriva armatei ruse a unor agenți chimici. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

