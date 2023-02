Rusia acuză Ucraina că plănuiește să invadeze Transnistria. Reacția autorităţilor de la Chişinău Ministerul rus al Apararii a publicat, joi dimineata, un comunicat in care anunta ca are informatii conform carora ucrainenii ar pregati o provocare in regiunea transnistreana si ar pune la care o operatiune sub steag fals, in care ar invada Transnistria purtand uniforme ale armatei ruse. In replica, autoritatile de la Chisinau transmit ca nu […] The post Rusia acuza Ucraina ca planuiește sa invadeze Transnistria. Reacția autoritatilor de la Chisinau appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

