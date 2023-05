Stiri pe aceeasi tema

- Atac cu drone in inima Moscovei. Kievul a incercat sa loveasca noaptea trecuta Kremlinul cu drone, dar bombardamentul a fost respins cu succes, a transmis miercuri serviciul de presa al administrației ruse, citat de TASS. Pe imaginile publicate pe social media se poate observa o explozie produsa pe…

- Rusia a anuntat miercuri ca a doborat doua drone ucrainene care incercau sa atace Kremlinul, denuntand o tentativa de asasinat asupra lui Vladimir Putin, cu cateva zile inainte de parada de pe 9 mai, cand este marcata victoria impotriva nazismului, relateaza AFP, preluata de

- Rusia ii acuza pe ucraineni ca au incercat sa il asasineze pe Vladimir Putin. Rusia susține ca Ucraina a incercat sa atace cu drone Kremlinul, reședința președintelui Vladimir Putin, conform Ria Novosti , care citeaza un comunicat de presa al administrației prezidențiale de la Moscova. Dronele au fost…

- Fostul ofiter si ultranationalist rus Igor Ghirkin – condamnat in lipsa de justitia olandeza la inchisoare pe viata pentru implicare in doborarea avionului MH17 in 2014, eveniment soldat cu aproape 300 de morti – a format la 1 aprilie miscarea sociala “Clubul Patriotilor Furiosi” impreuna cu alte sapte…

- Serviciile de securitate ale Rusiei confisca pasapoartele inaltilor oficiali si directorilor companiilor de stat pentru a-i impiedica sa calatoreasca in strainatate, temandu-se de dezertari din cadrul regimului presedintelui rus Vladimir Putin, a informat luni ziarul de afaceri britanic Financial Times…

- Vladimri Putin se teme de fuga in strainatate a inalților oficiali ruși, in contextul schimbarilor economice legate de razboiul din Ucraina și de politica externa recent schimbata. Președintele rus a luat o decizie majora: a dat dispoziție de confiscare a pașapoartelor ruse de la anumite persoane importante…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat vineri un decret care stabilește noi reguli pentru inasprirea controlului statului asupra companiilor care nu reușesc sa indeplineasca contractele din industria de aparare in cazul in care legea marțiala este impusa. Acesta este ultimul pas in pregatirile Kremlinului…

- In februarie anul trecut, cand presedintele Putin a anuntat invazia Ucrainei printr-un discurs televizat infiorator, Kremlinul era atat de increzator in succesul sau incat primul val de trupe rusesti a primit ordin sa impacheteze uniforme speciale pentru o parada a victoriei la Kiev. Nu a durat mult…