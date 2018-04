Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, Franta si Marea Britanie sunt interesate doar sa înlature Administratia legitima din Siria si sa izoleze Rusia, afirma Vasili Nebenzia, ambasadorul rus la Natiunile Unite.

- Premierul britanic Theresa May si-a convocat joi principalii ministri la o reuniune speciala a cabinetului pentru a discuta despre implicarea Marii Britanii intr-o posibila actiune militara a Statelor Unite si Frantei impotriva Siriei dupa un presupus atac cu gaz toxic asupra civililor, informeaza…

- Premierul Theresa May a convocat o ședința de urgența a cabinetului pentru a discuta poziția Marii Britanii in legatura cu presupusul atac chimic din Siria. Primul ministru a lasat sa se ințeleaga ca Anglia ar fi dispusa sa participe la o acțiune militara. Theresa May a convocat o ședința de urgența…

- Rusia si-a folosit dreptul de veto in Consiliul de Securitate al ONU pentru a respinge un proiect american de rezolutie ce prevedea crearea unui mecanism de ancheta privind folosirea armelor chimice in Siria, dupa atacurile de sambata de la Douma . Proiectul american de text propunea crearea, pentru…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, joi, ca Rusia reprezinta o amenintare la adresa Europei, in contextul atacului neurotoxic asupra unui fost spion rus comis in orasul englez Salisbury, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rusia a pus la cale un atac cinic…

- Liderii Statelor Unite, Franței, Germaniei și Marii Britanii au declarat ca implicarea Rusiei este &"singura explicație plauzibila&" pentru otravirea cu gaz neurotoxic cu destinație militara a fostului agent dublu rus Serghei Skripal și a fiicei acestuia

- "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide sa iasa unilateral", a declarat Lavrov, intr-o conferinta de presa la sediul din New York al Natiunilor Unite. "Se va prabusi, nu va mai exista acord", a avertizat ministrul rus de externe, subliniind: "cred ca…