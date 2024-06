Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a acuzat Statele Unite pentru atacul cu rachete asupra Sevastopolului ce a avut loc duminica și a avertizat Washingtonul ca vor fi ”consecințe”. Pe fondul celor mai puternice atacuri ruse asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, Kievul a lovit baza militara rusa de la Sevastopol (Crimeea),…

- Rusia a convocat-o pe ambasadoarea americana la Moscova, Lynne Tracy, si i-a transmis un protest oficial cu privire la atacul ucrainean de duminica lansat impotriva Sevastopolului, oraș din Crimeea ocupata. Regimul de la Kremlin acuza Statele Unite ca „sponsorizeaza și inarmeaza” Ucraina, ca au devenit…

- Ministerul rus de Externe a convocat-o luni pe ambasadoarea americana la Moscova in semn protest dupa un atac ucrainean cu rachete ATACMS asupra orasului-port Sevastopol din Crimeea, duminica, in urma caruia ar fi fost ucise patru persoane și ranite peste 150, relateaza AP.

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina ajunge intr-o noua faza, iar rușii folosesc cea mai nemiloasa tactica: scutul reprezentat de civili. In urma afirmațiilor Rusiei cu privire la un atac asupra Sevastopolului, Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) a subliniat ca Rusia amplaseaza in mod deliberat instalații…

- Ministerul Apararii al Rusiei a acuzat Statele Unite ca sunt primele responsabile pentru atacul cu rachete de duminica impotriva Sevastopolului in peninsula anexata Crimeea, in care au murit trei civili - inclusiv doi minori -, pentru ca au furnizat Kievului rachetele ATACMS cu care a fost intreprins…

- Un atac cu rachete al Ucrainei asupra Sevastopolului, pe peninsula Crimeea anexata de Rusia, a ucis duminica, 23 iunie 2024, doua persoane, inclusiv un copil de doi ani, și a ranit 22 de persoane, a declarat guvernatorul orașului numit de Moscova. Sevastopol, un oraș portuar la Marea Neagra și baza…

- "Linia ostila" a tarilor baltice a dus la ruperea celor mai multe dintre legaturile lor cu Rusia, a declarat Ministerul rus de Externe in comentarii publicate duminica, avertizand totodata ca Moscova va raspunde cu masuri asimetrice, relateaza Reuters.

- Oficialii ruși sunt vizați de diverse restricții in ceea ce privește posibilitatea de a calatori in strainatate, a afirmat vineri, 19 aprilie, Kremlinul, dupa ce Reuters a scris ca impunerea acestor limite are legatura cu temerile Rusiei ca puterile straine ar putea incerca sa obțina acces la secrete…