Cele sase tari occidentale membre ale Consiliului de Securitate al ONU au denuntat vineri folosirea institutiei de catre Moscova pentru a raspandi "dezinformare" si "propaganda", inaintea unei a zecea reuniuni a acestei instante de la invazia rusa din Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Polonia intentioneaza sa achizitioneze drone MQ-9 Reaper din SUA printr-o procedura speciala, accelerata, si are in vedere si alte achizitii la o data ulterioara, in conditiile cresterii ingrijorarilor de securitate la trei saptamani dupa ce Rusia a invadat Ucraina, transmite Reuters.

Kremlinul denunta miercuri o initiativa a Poloniei de a transfera avioane de lupta poloneze de tip MiG-29 americanilor, pentru ca acestia sa le trimita apoi Ucrainei, drept un demers care ar crea un "scenariu potential periculos", relateaza AFP.

Moscova a cerut sambata ca autoritatile din Estonia, Letonia si Lituania sa ia masuri pentru a proteja ambasadele Federatiei Ruse dupa ce un diplomat rus a fost atacat la Vilnius, capitala lituaniana, a relatat agentia de presa rusa RIA, informeaza Reuters, conform AGERPRES.

Runda a doua de negocieri dintre Ucraina și Rusia ar putea avea loc pe 2 martie, anunța presa din Ucraina. La discuțiile de ieri nu s-a ajuns la un compromis penru pace. Delegatiile Ucrainei si Rusiei au stabilit sa continue negocierile in urmatoarele zile, anunta oficiali de la Kiev si Moscova,

Letonia va inceta sa elibereze vize pentru cetatenii rusi dupa invazia Rusiei asupra Ucrainei, a anuntat joi ministrul leton al afacerilor externe, Edgars Rinkevics, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Presedintele american Joe Biden si cancelarul german Olaf Scholz au cerut miercuri Rusiei sa adopte "masuri autentice de detensionare" pentru a evita orice conflict cu Ucraina, amenintand din nou Moscova cu sanctiuni in caz contrar, informeaza AFP.

Rusia si-a crescut prezenta militara la granita cu Ucraina cu pana la "7.000 de soldati", dintre care unii au sosit miercuri, chiar daca Moscova a anuntat o retragere partiala a fortelor sale, a asigurat un inalt oficial al Casei Albe, transmite joi AFP preluat de agerpres.