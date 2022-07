Stiri pe aceeasi tema

- Marți, dictatorul belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat ca a discutat cu Vladimir Putin despre presupuse planuri de atac occidentale impotriva Rusiei, transmite AFP cu referire la Agerpres . „De putin timp – si am discutat in detaliu despre asta ieri cu presedintele rus – au fost stabilite planuri strategice…

- Kievul și „manipulatorii sai occidentali” nu vor sfarși bine daca iși continua provocarile in Rusia, a declarat duminica reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, in emisiunea postului de televiziune Rossiya-24 , comentand presupusul atac al forțelor armate ale Ucrainei…

- Administratia Vladimir Putin a avertizat, luni, ca, in cazul in care NATO va continua sa ofere Ucrainei armament, armata rusa va avansa si mai mult in estul Ucrainei. „Cu cat Occidentul ofera Ucrainei sisteme de artilerie cu raza mai lunga de actiune, cu atat vom impinge mai mult linia frontului de…

- ”Aeroflot, cea mai mare companie aeriana a Rusiei, detinuta de stat, Ural Airlines si Rossiya Airlines nu vor putea sa beneficieze financiar de pe urma intervalului de timp in care aveau permisiunea de a utiliza pistele de aterizare pe aeroporturile din Marea Britanie”, se arata intr-un comunicat al…

- Statele occidentale, in special Marea Britanie, incurajeaza Ucraina sa atace teritoriul Rusiei, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, joi. Oficialul rus a mai invocat ca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este ”folosit” de catre Occident si a avertizat…

- Boris Johnson are interzis in Rusia. Moscova a anuntat, sambata, ca a decis interzicerea intrarii pe teritoriul sau pentru premierul britanic Boris Johnson, ministrul de externe Liz Truss, ministrul apararii Ben Wallace si alti zece membri ai guvernului si politicieni britanici, transmite Reuters. „Masura…