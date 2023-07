Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Germaniei nu este de acord cu posibilitatea integrarii automate a Ucrainei in NATO nici macar dupa incheierea razboiului izbucnit prin invazia militara rusa, afirma oficiali de la Berlin, sub protectia anonimatului, informeaza Mediafax.Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, insista,…

- NATO iși elaboreaza noile strategii militare, luand in calcul o revenire a Rusiei, transmite amiralul Rob Bauer, Șeful Comitetului Militar al NATO, in contextul in care pe 11 și 12 iulie liderii NATO se vor la Vilnius, unde vor adopta noile planuri regionale de aparare, transmite Politico.eu . Deși…

- Afirmație surprinzatoare sau diplomație pura a ministrului roman al Apararii, Angel Tilvar. Prezent in Republica Slovenia, la invitatia omologului sau, Marjan Sarec, Angel Tilvar a afirmat ca NATO ar avea de castigat prin prezenta militarilor sloveni in Romania. Pe parcursul discutiilor, cei doi oficiali…

- Liderii din NATO nu ii vor lansa Ucrainei invitatia de a adera la Alianta Nord-Atlantica la summitul de la Vilnius de la mijlocul lunii iulie, a declarat luni, 19 iunie, secretarul general Jens Stoltenberg, potrivit Reuters și Agerpres . ”La summitul de la Vilnius si in cadrul pregatirilor pentru summit,…

- Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce presedintele Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene, informeaza miercuri Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi sa primeasca un ”mesaj foarte clar” din partea NATO ca tara sa va putea intra in aceasta Alianta ”dupa razboi”, relateaza agentiile DPA si EFE, informeaza AGERPRES . „Suntem realisti. Stim ca nu vom intra in NATO in timpul razboiului, dar dorim sa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi Aliantei Nord-Atlantice sa primeasca Ucraina in randurile sale si sa-i furnizeze mai multe arme pentru a lupta contra Rusiei, in asteptarea carora tara sa plateste cu „vietile soldatilor”, care nu au inca toate mijloacele de care au nevoie, transmite…

- Zelenski a subliniat ca Rusia trebuie sa se retraga de pe teritoriul Ucrainei si ca niciuna dintre incalcarile dreptului international de catre Rusia nu poate fi ignorata.El a anuntat noi sanctiuni pentru cei care sustin agresiunea Rusiei si a explicat si ce a vorbit cu presedintele francez Emmanuel…