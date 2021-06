Ambasada Rusiei in Statele Unite a criticat vineri deplasarea de catre Statele Unite bombardierului strategic american B-52H Stratofortress la exercitiile NATO care au loc in prezent in Marea Baltica, sustinand ca gestul reprezinta o „noua provocare” la adresa Moscovei inaintea summitului Putin-Biden, potrivit agentiei de presa RIA Novosti, citata de Agerpres . „Utilizarea de catre Pentagon in manevrele Baltops a bombardierului B-52H, capabil sa transporte arme nucleare, reprezinta o noua provocare (la adresa Rusiei). Acest «zanganit din arme» exacerbeaza tensiunile in Europa”, arata un comunicat…