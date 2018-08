Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va cere Uniunii Europene marți sa intensifice sancțiunile impuse Rusiei, afirmand ca Blocul comunitar trebuie sa fie solidat cu Statele Unite, dupa ce Washingtonul a a stabilit ca Moscova este responsabila de atacul neurotoxic din Salisbury, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump nu este un izolationist asa cum multi se temeau ca va fi, a declarat ministrul de externe britanic Jeremy Hunt inainte de prima sa vizita in Statele Unite in calitate de sef al diplomatiei britanice, relateaza Reuters. In cursul zilei de marti, Hunt va cere, intr-un…

- Marea Britanie trebuie sa se solidarizeze cu Statele Unite, "cel mai apropiat aliat", si sa se retraga din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, a cerut ambasadorul american la Londra, Woody Johnson, recomandand Guvernului Theresa May sa se ralieze presiunilor asupra Teheranului, scrie…

- Maria Zakharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a declarat joi ca autoritațile din Rusia au inceput sa lucreze la masuri de retorsiune impotriva Statelor Unite, care au impus noi sancțiuni Moscovei in urma atacului cu agent neurotoxic din Marea Britanie, relateaza Reuters.Purtatorul…

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump , cu omologul sau rus, Vladimir Putin , nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de…

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de Reuters. "Presedintele…

- Kremlinul a apreciat marti ca fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a contribuit la deteriorarea relatiilor dintre Marea Britanie si Rusia si ca acum Moscova asteapta ca Londra sa aiba "o revelatie politica", informeaza Reuters si TASS. Otravirea unui fost agent dublu rus si…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat disputele politice din SUA ca obstacol in calea organizarii unui summit cu presedintele Donald Trump, intr-un interviu acordat luni postului de televiziunea austriac ORF, cu ocazia vizitei sale de marti la Viena , potrivit Reuters. Donald Trump…