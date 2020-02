​Rusia acuză Israelul că a folosit drept scut avionul civil Airbus-320, pentru a scăpa de riposta antiaeriană siriană Armata rusa a acuzat vineri Israelul ca a folosit avionul Airbus-320 cu 172 de pasageri la bord drept scut pentru a scapa de o riposta siriana la bombardamentele din apropierea aeroportului din Damasc, scrie AFP.



Aviația israeliana bombardase o suburbie a capitalei siriene, provocând o riposta anti-aeriana, afirma un comunicat al ministerului rus al Apararii.



Inițial, ministerul rus al Apararii a anunțat ca un Airbus 320 cu 172 de persoane la bord a efectuat o aterizare de urgența în baza aeriana Khmeimim dupa ce apararea aeriana siriana aproape ca l-a lovit, dupa cum… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

