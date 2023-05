Stiri pe aceeasi tema

- Kievul este in discutii cu reprezentantii companiei britanice de armament BAE Systems pentru a deschide in Ucraina o fabrica pentru productia si reparatia unei game diverse de armament, de la tancuri la artilerie, a anuntat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. El a mai spus ca a discutat in cursul…

- Cancelarul federal al Germaniei, Olaf Scholz s-a declarat vineri, 26 mai, gata sa reia, ”cand va veni momentul”, contactul pe tema Ucrainei cu Vladimir Putin, cu care el nu a mai discutat din luna decembrie, informeaza AFP și Agerpres. ”Ultima mea discutie telefonica dateaza de ceva timp. Insa eu am…

- Administratia Rusiei i-a convocat, joi, pe ambasadorii Germaniei, Danemarcei si Suediei pentru a denunta lipsa de progrese in investigatiile privind atacurile asupra gazoductelor Nord Stream, care fac legatura intre Rusia si Germania, informeaza cotidianu

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca Ucraina nu are dreptul sa utilizeze armele primite din partea Germaniei pentru a efectua tiruri asupra teritoriului Federatiei Ruse, scrie marti publicatia germana Die Zeit, citata de agentia de presa ucraineana Unian și Agerpres. Si alti furnizori occidentali…

- Slovacia a predat Ucrainei toate cele 13 avioane de vanatoare MiG-29 pe care le promisese, informeaza Ministerul slovac al Apararii citat de Sky News. In luna martie, Slovacia s-a alaturat Poloniei și a promis avioanele pentru a ajuta Ucraina in lupta cu Rusia, iar primele patru avioane au fost livrate…

- Ministerul german al Apararii vrea sa cumpere 82 de elicoptere civile Airbus H-145M si sa transforme unele dintre ele in elicoptere de lupta, pentru a inlocui flota sa de lupta Tiger, a relatat Business Insider, citand documente interne militare, transmite Reuters. Germania si-a schimbat anul trecut…

- Germania si-a schimbat anul trecut politica de aparare, dupa ce Rusia a invadat Ucraina, angajand 100 de miliarde de euro (107 miliarde de dolari) pentru a moderniza Bundeswehr, fortele armate ale Germaniei. Berlinul, care a fost reticent sa cumpere o versiune modernizata a elicopterului de atac Tiger…

- Polonia va livra saptamana aceasta Ucrainei zece dintre tancurile sale de lupta Leopard, a anuntat marti ministrul polonez al apararii, informeaza AFP, citata de Agerpres . „Polonia va livra saptamana aceasta Ucrainei 10 tancuri Leopard 2A4”, a declarat Mariusz Blaszczak in fata unor jurnalisti la Varsovia,…