Moscova a afirmat ca o unitate a marinei britanice se afla in spatele exploziilor de la gazoductele Nord Stream 1 și 2, relateaza Sky News . Nu a oferit nicio dovada in sprijinul afirmației sale. Se crede ca cel puțin 50 de metri din conducta subacvatica – care transporta gazul rusesc catre Europa – a fost distrusa luna trecuta. Poliția daneza a declarat ca „explozii puternice” au provocat patru gauri in conducte. Autoritațile germane, daneze și suedeze au investigat incidentul, dar inca nu se știe cine sau ce a provocat exploziile. Intr-un comunicat, Ministerul rus al Apararii a spus: „Conform…