Rusia acuză din nou Ucraina de bombardamente la Zaporojie Ministerul rus al Apararii a acuzat, sambata, fortele ucrainene ca au bombardat de trei ori in ultimele 24 de ore complexul in care se afla centrala nucleara de la Zaporojie, informeaza Reuters. Reuters precizeaza ca aceasta informatie nu a putut fi verificata si ca autoritatile ucrainene inca nu au raspuns acuzatiilor. Rusia si Ucraina s-au acuzat reciproc in ultima perioada de bombardarea zonei centralei nucleare. Menționam faptul ca anterior presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat ca situatia la Zaporojie ramane foarte riscanta si periculoasa, avertizand ca orice deconectare a centralei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

