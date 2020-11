Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, joi, ca a intervenit personal, la sfarsitul lunii august, pentru a permite mutarea opozantului Alexei Navalnai in Germania pentru ingrijiri medicale, dupa ce acesta a fost otravit, relateaza AFP, citata de Agerpres."De indata ce sotia acestui cetatean mi…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, apreciaza ca otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii este "o incalcare grava a legislatiei internationale" la care Uniunea Europeana trebuie sa aiba "o replica robusta". "Otravirea lui Navalnii cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok a fost confirmata…

- Navalnii afirma ca, in acest moment, nu are nicio alta ipoteza legata de ceea ce i s-a intamplat: „Putin este in spatele tentativei de otravire, alta explicație nu am”. El adauga insa ca datoria lui este aceea de a nu se lasa intimidat: „Datoria mea este sa raman tipul caruia nu-i este frica. Și…

- Otravirea politicianului rus de opozitie Aleksei Navalnîi nu pune în pericol viitorul gazoductului Nord Stream 2, potrivit Austriei, care a afirmat marti ca nu are în vedere blocarea proiectului pentru a sanctiona Kremlinul, în pofida presiunilor americane, noteaza AFP, citata…

- Un laborator din Franta si un altul din Suedia care au analizat „esantioane prelevate” lui Aleksei Navalnii, spitalizat in prezent la Berlin, au confirmat otravirea opozantului rus cu un agent neurotoxic din gama Noviciok, a anuntat luni Guvernul german, care a cerut din nou „clarificari” Rusiei cu…

- Presedintele Dumei de Stat a Federatiei Ruse, Veaceslav Volodin, a declarat ca anuntul Germaniei cu referire la faptul ca opozantul rus Aleksei Navalnii a fost otravit cu un agent neurotoxic din gama Noviciok „este o actiune planificata impotriva Rusiei”, scopul careia este de a impune sanctiuni Rusiei…

- Otravirea oricarui individ cu un agent neurotoxic va fi considerata folosirea unei arme chimice interzise, a spus joi Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice într-o declarație în legatura cu opozantul rus Aleksei Navalnîi, relateaza Reuters. Germania a spus ca Navalnîi…

- Ministerul de Externe de la Moscova cere Germaniei dovezi care sa arate ca opozantul rus Aleksei Navalnii a fost otravit in Rusia cu novociok, o neurotoxina extrem de puternica dezvoltata in secret de fosta Uniunea Sovietica. Guvernul german a anunțat miercuri ca analizele efectuate efectuate intr-un…