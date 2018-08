Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a acuzat fortele aeriene britanice, Royal Air Force (RAF), ca au interceptat in mod periculos aparate militare rusesti deasupra Marii Negre, in scopul de a provoca Moscova, dupa ce doua astfel de actiuni au avut loc saptamana trecuta, scrie Agerpres, citat de hotnews.ro.

