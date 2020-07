Rusia accelereaza testarile pentru obtinerea unui vaccin anti-COVID. Apar ingrijorari ca s-ar putea incalca reguli legale si etice

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat miercuri ca a finalizat primele studii clinice ale unui vaccin impotriva noului coronavirus testat pe oameni, urmand ca etapa studiilor clinice sa se incheie pana la sfarsitul lunii iulie, informeaza AFP. Realizate de Ministerul Apararii al Rusiei si de Centrul de Cercetari in Epidemiologie…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat joi, 2 iulie, intr-o interventie televizata la B1TV ca a alocat resurse pentru a se face un sondaj in randul romanilor. Rezultatele au aratat ca 83% din populatie vrea sa isi petreaca vacantele si concediile din acest an in Romania. "Am facut un sondaj si…

- Germania si Lituania au semnat marti, 30 iunie 2020, la Vilnius, un acord de cooperare militara care formeaza baza juridica pentru ca soldatii din fiecare dintre aceste doua tari aliate in cadrul NATO sa poata stationa pe teritoriul celeilalte, a anuntat Ministerul Apararii lituanian, potrivit dpa,…

- Postul public de televiziune din Germania, ZDF, a prezentat marturiile mai multor romani care s-au intors in tara dupa, ceea ce numesc ei, umilintele indurate in Germania, acolo unde au lucrat in diverse domenii. Alberto Gogu, intors in Romania dupa ce a lucrat la abatorul Tonnies, a declarat,…

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a avertizat joi ca in capitala Rusiei purtarea mastilor sanitare ar putea fi obligatorie pana in octombrie cand va incepe vaccinarea masiva a populatiei impotriva COVID-19. "Timpul necesar purtarii mastilor depinde de termenele in care va aparea un vaccin…

- Cei mai multi romani au o opinie favorabila fata de politica dusa de Germania, Uniunea Europeana si America, conform unui sondaj realizat de Biroul de Cercetari Sociale in luna mai. Astfel, 72% dintre respondenti au o opinie favorabila despre politica Germaniei, 70% despre cea a UE si 65%…

- Rusia a inregistrat, vineri, pentru a sasea zi consecutiv mai mult de 10.000 de cazuri de contaminare cu noul tip de coronavirus, dintre care mai mult de jumatate au fost depistate la Moscova unde masurile au fost prelungite pana la 31 mai, scrie AFP. Numarul total al cazurilor este de 187.859,…