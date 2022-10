Denis Smihal enumera ”cinci atacuri cu drona” la Kiev si ”atacuri cu racheta” in regiunile Dnipropetrovsk, situata in partea central-estica a tarii, si Sumi (nord-est). ”Sute de localitati au ramas fara electricitate”, anunta premierul ucrainean.The post Rusia a vizat infrastructuri energetice cruciale in trei regiuni in Ucraina, in cinci atacuri cu drona la Kiev si in atacuri cu racheta in regiunile Dnipropetrovsk si Sumi, acuza premierul Smihal. Sute de localitati, fara curent first appeared on Money .