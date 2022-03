Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a trimis o nota Ministerului de Externe al Romaniei privind incalcari ale drepturilor cetatenilor rusi in Romania, MAE roman promitand ca va lua masuri daca va fi posibil, a declarat miercuri ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, intr-o interventie la postul Rossia-24, potrivit TASS.…

- ”Romania considera necesar si a condamnat ferm actiunile Rusiei in Ucraina, prin vocea presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, ne exprimam solidaritatea fata de Ucraina si Rusia trebuie sa suporte consecintele acestei agresiuni, acestei invazii ilegale”, a spus presedintele Senatului. Florin Citu…

- Rusia a acuzat țarile și presa din Occident ca duc o „campanie de dezinformare pe scara larga” cu privire la o posibila invazie rusa in Ucraina, pentru a distrage atenția de la „propriile acțiuni agresive”. Declarația Ministerului rus de Externe vine cu doar cateva ore inainte de o convorbire telefonica…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pentru miercuri, 26 ianuarie, de la ora 13.00, la Palatul Cotroceni, potrivit anunțului Administratiei Prezidentiale. Se vor discuta aspecte ale situației de securitate de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.Pe…

- Marea Britanie a inceput sa mute personalul ambasadei din Kiev și pe familiile acestora, pe masura ce cresc ingrijorarile privind o invazie a Rusiei, in Ucraina, scrie The Independent. De asemenea, oficialii SUA au cerut rudelor angajaților ambasadei sa paraseasca Ucraina, in contextul in care președintele…

- Rusia cere plecarea forțelor NATO din Romania și Bulgaria, ca parte a propunerilor sale de securitate. Anunțul a fost facut de Ministerul de Externe al Rusiei. Moscova a solicitat garanții obligatorii din punct de vedere juridic din partea NATO ca blocul iți va opri expansiunea și va reveni la granițele…

- Maia Sandu spune ca a scos Republica Moldova din izolare, însa, prof. univ. Dan Dungaciu, director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. Bratianu” al Academiei Române (ISPRI) are o cu totul alta parere. Potrivit lui Dungaciu, ”Republica…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a calificat marti seara drept "fake news" informatiile difuzate anterior de canalul american de televiziune CNN ca SUA ar examina in prezent posibilitatea de a-si evacua cetatenii din Ucraina in contextul unor date despre o posibila…