- Armele pe care SUA și NATO le-au trimis in Ucraina și care au fost capturate de soldații ruși sunt trimise in Iran, unde inginerii le analizeaza pentru a putea produce ulterior propriile variante, au declarat patru surse care cunosc acest caz pentru CNN.

- El a anuntat ca NATO planuieste sa organizeze o intalnire cu experti in achizitii de armament pentru a se asigura ca Ucraina are armele de care are nevoie, noteaza UMPMV.EU. O victorie a Rusiei in Ucraina ar fi “periculoasa pentru intreaga lume”, iar Occidentul nu poate lasa sa se intample acest lucru,…

- Rusia l-a criticat duminica pe presedintele francez Emmanuel Macron pentru declaratia sa recenta conform careia doreste infrangerea Rusiei in razboiul din Ucraina, acuzandu-l pe seful statului francez de diplomatie duplicitara fata de Kremlin si spunand ca Moscova inca

- Rusia a avertizat miercuri Israelul impotriva oricaror eventuale livrari de arme catre Ucraina, dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat ca va „examina aceasta problema”, relateaza agentia AFP, preluata de Agerpres. „Cand este vorba de livrari de arme (catre Ucraina), nu clasificam tarile…

- Forțele ruse ar fi pierdut aproximativ 188.000 de oameni dupa declanșarea invaziei din Ucraina, in timp ce 2.000 dintre tancurile lor au fost distruse sau capturate de ucraineni in cele 331 de zile de razboi de pana acum, arata estimarile serviciilor secrete americane, potrivit taboidului britanic The…

- Kievul se teme ca Moscova aduna trupe in Belarus, aliatul sau, cu scopul de a ataca nord-vestul Ucrainei sau chiar de a incerca sa avanseze spre capitala, așa cum a facut armata rusa atunci cand a lansat „operațiunea speciala” in februarie anul trecut.Prin deschiderea unei noi linii de front in nord,…

- ​Fostul comandant al forțelor armate americane in Europa, generalul in rezerva Ben Hodges, este de parere ca Ucraina va elibera Crimeea de sub ocupatie rusa pana la sfarșitul lunii august 2023. „Ucraina va elibera Crimeea pana la sfarșitul lunii august, iar apoi, in curand, va urma restul” – a asigurat…

- O echipa speciala formata la cererea administrației Biden a primit sarcina de a afla cum au ajuns echipamente americane, inclusiv semiconductoare microelectronice, sa fie folosite la fabricarea dronelor iraniene pe care Rusia le folosește pentru a ataca ținte din Ucraina, scrie CNN, care citeaza mai…