- Rusia va adopta masuri de raspuns la exercitiul Defender-Europe 20 planificat in primavara in Europa, dar intr-un asemenea mod incat sa nu genereze riscuri inutile, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov intr-o intalnire cu echipa redactionala a semioficiosului Rossiiskaia Gazeta,…

- Europenii vor cheltui in medie 461 de euro in perioada sarbatorilor de iarna, cu 3,4% mai mult fața de 2018, ceea ce face ca piața totala estimata a cheltuielilor din aceasta perioada in Europa sa ajunga la 189,5 miliarde de euro, potrivit unui studiu Deloitte, conform Mediafax.Sondajul, realizat…

- Aproximativ 9.000 de militari americani stationati in Europa li se vor alatura si vor participa la exercitiul militar ”Defender-Europe 20”, la care urmeaza sa participe in total 37.000 de militari aliati, din mai si pana in iunie 2020, in zece tari europene, a declarat luni generalul Cavoli unui…

- Rusia nu va ezita sa raspunda niciunei desfasurari de rachete de catre Statele Unite, a avertizat vineri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, transmite Reuters.''Vom avea o reactie in oglinda. Fiecare pas va avea o reactie rusa'', a declarat Lavrov intr-o conferinta de presa la Roma cu…

- Gazprom se vinde. Gigantul rusesc scoate la vanzare un pachet de 3,6% din actiuni Grupul rus Gazprom, cel mai mare producator mondial de gaze naturale, a anuntat joi ca va scoate la vanzare un pachet de 3,6% din actiuni, aceasta fiind a doua astfel de oferta demarata in acest an de gigantul rusesc,…

- Oferta Rusiei de a extinde actualul contract privind gazul, sau semnarea unui nou contract cu durata de un an, este de neacceptat, a afirmat, pentru Interfax, ministrul energiei ucrainean Oleksiy Orzhel, potrivit Reuters. "Propunerea primita este de neacceptat pentru Ucraina, având în…

