- Rusia și SUA au adoptat poziții ferme inaintea negocierilor care au loc in aceasta saptamana pe tema tensiunilor de la granița de est a Ucrainei. Moscova a transmis ca nu va face concesii sub presiunea Washingtonului, avertizand ca discuțiile s-ar putea incheia mai devreme. La randul lor, reprezentanții…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a avertizat duminica Rusia cu privire la riscul de „confruntare” înainte de începerea discutiilor aflate în mare tensiune la Geneva asupra situatiei din Ucraina, scrie CNN și AFP.„Exista o modalitate de dialog și diplomație…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, si secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, au abordat intr-o convorbire telefonica tensiunile din Ucraina si au subliniat ca orice agresiune suplimentara la adresa acestei tari "va avea consecinte uriase", transmite…

- Oficiali din Franța si Germania se vor deplasa la Kremlin, in Rusia, pentru criza din Ucraina, subiectul principal de discutii ce va fi abordat. Franta si Germania vor trimite in Rusia oficiali de rang inalt pentru discutii cu Administratia Vladimir Putin in scopul evitarii unei interventii militare…

- Crizele din Ucraina și Belarus și din jurul acestora se afla pe primul loc pe agenda internaționala, fiind exemple ale unei noi paradigme, în care amenințarile hibride și politicile de putere destabilizeaza vecinatatea Uniunii Europene și nu numai, a transmis Înaltul Reprezentant al…

- Rusia se va expune unor "consecinte masive" si va suporta "costuri severe" in cazul unei agresiuni militare impotriva Ucrainei, avertizeaza Grupul statelor puternic industrializate (G7). "Noi, ministrii de Externe din Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie si Statele Unite…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a amenintat joi de la tribuna OSCE cu un nou conflict in cazul extinderii NATO spre Est, subliniind ca promisiunile de aderare facute Georgiei si Ucrainei la summitul NATO de la Bucuresti in 2008 constituie o „mina” care a „detonat” deja in Georgia in 2008, conform…

