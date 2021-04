Rusia a transferat rachete balistice Iskander în apropierea frontierei cu Ucraina (Janes) Analisti de la Janes, agentie britanica specializata pe probleme militare, au indentificat - pe baza unor surse publice - 14 unitati de infanterie rusesti transferate sau care sunt in drum spre frontiera cu Ucraina, precum si mai multe sisteme de rachete balistice Iskander cu raza scurta de actiune intr-o regiune rusa de la frontiera ucraineana, conform unui articol publicat joi. Janes a remarcat la frontiera cu Ucraina un aflux de trupe din cadrul Brigazilor 74 si 35 motorizate, Brigazii 120 de artilerie si Regimentului 6 de tancuri din cadrul Districtului militar central, care sunt insotite… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

