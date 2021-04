Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a avertizat marti Statele Unite ale Americii „sa stea, pentru binele lor, departe” de Rusia si Crimeea, atentionind ca riscul de incidente este foarte ridicat, informeaza agentia de presa Interfax care il citeaza pe ministrul adjunct al afacerilor externe rus Serghei Riabkov, transmite Reuters.…

- Rusia a transferat 15 nave din Marea Caspica in Marea Neagra, pe fondul escaladarii tensiunilor din regiune. Statele Unite au informat ca au trimis doua nave de razboi in Marea Neagra, pentru a-si manifesta sprijinul fata de Kiev in contextul cresterii prezentei militare ruse la frontiera cu Ucraina,…

- Statele Unite iau in considerare trimiterea unui efectiv numeros de nave de razboi in Marea Neagra in urmatoarele citeva saptamini, intr-o demonstratie de sustinere a Ucrainei pe fondul prezentei militare crescute a Rusiei la granita de est a Ucrainei, a declarat pentru CNN un oficial al apararii. NATO…

- Peste 2.400 de militari din opt state, printre care Statele Unite ale Americii, Olanda, Spania, 18 nave de lupta si 10 aparate de zbor participa in cea de-a doua parte a lunii martie la un exercitiu NATO organizat de Fortele Navale Romane in zona Marii Negre, informeaza News.ro. Fortele Navale…