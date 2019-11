Rusia a testat racheta hipersonică Kinjal în zona arctică Informatia vine la o zi dupa ce serviciul secret de informatii danez a avertizat cu privire la intensificarea rivalitatii geopolitice in nord si a spus ca armata chineza foloseste tot mai mult cercetarea stiintifica in zona arctica pentru a patrunde in regiune. „Testele au avut loc la jumatatea lunii noiembrie", a scris Tass citand surse militare. Interceptorul MiG-31K a decolat din Olenegorsk, in nordul regiunii Murmansk, si a lansat racheta spre o tinta terestra din regiunea arctica Komi a Rusiei, a scris Tass. Nu au fost date mai multe detalii. Serviciul danez a transmis… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

